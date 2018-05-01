THY - Adıyaman
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bebeğinizin gazını çıkartmak için...

Yenidoğan bebekler dünyaya ilk geldiklerinde vücutlarının onlara verilen fonksiyonlarını yerine getirmekte zorlanırlar. Bünyeleri adım adım anne karnından sonra yaşama ayak uydurmaya çalışır. Sindirim sistemleri henüz çok gelişmediğinden kimi zaman ufak bir gazı çıkartmak bile problem haline dönüşüp hem bebeği hem de ebeveynleri yorgun düşürebilir.

01 Mayıs 2018 Salı 23:00
Bebeğinizin gazını çıkartmak için...

Bu adımları takip edip uygulayarak bebeğinizin gazını çıkartıp rahatlatabilir ve rahatlayabilirsiniz:

İlk önce dik olarak oturun ve bu sırada da bebeğinizi arkadan tutup bir eliniz ile destekleyin ve bebeğinizin çenesini omzunuza yerleştirin. Bu sırada diğer eliniz yardımı ile bebeğinizin sırtını yavaşça sıvazlayın. Bu olaya yardımcı olmak için isterseniz bu uygulamayı yaparken sallanan bir sandalyeye oturup hafif bir şekilde sallanabilirsiniz.

Daha sonra bebeğinizi göbeğinin üzerine kucağınıza uzandırın ve bu sırada bebeğinizin başının göğsünün olduğu seviyenin üstünde olmasına özen gösterin.

Eğer bebeğiniz beslenme sırasında huzursuzlanıyor ise bebeğinizi beslemeye ara verin ve bebeğinizin gazını çıkarttıktan sonra yeniden bebeğinizi beslemeye devam edin.

Anne sütü ile beslenen bebeklerde emzirme sırasında göğüs değişimi esnasında, biberon ile beslenen bebeklerde ise 60 ila 90 cc süt verildikten sonra bebeğin gazı çıkartılmalıdır.

Eğer bebeğinizde çok fazla gaz var ise ve çok fazla kusuyor ise ya da beslenme sırasında huzursuzluk yaşıyor ise emzirme sırasında mutlaka her beş dakika da bir ve biberon ile mama veriyorsanız her 30 mili litrede bir bebeğinizin gazını çıkartmalısınız.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 23:00
  1. Gaz sancısı
  2. kolik bebek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hizbullah'tan Fas'a yalanlama!
    1. Hizbullah'tan Fas'a yalanlama!
    2. Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği..
    3. ABD: İsrail İran'ın füzelerini vurdu
    4. Bebeğinizin gazını çıkartmak için...
    5. Şampiyonun baba ocağında altın madalya..
    6. Başarılı girişimci AK Parti'den aday..
    7. Etnospor Festivali 9 Mayıs'ta başlıyor
    8. Zeytini küflenmeden saklama yöntemi
    9. Taksim vatandaşlara açıldı
    10. Yoğurdun kıvamını tutturmak için..
    11. İran'a şok! Tüm ilişkilerini kestiler...
    12. CHP'nin adayı kim olmalı anketinden..
    13. Bu tarifi çocuklarınız çok sevecek
    14. Saadet'ten olaylı pankarta açıklama..
    15. Muharrem İnce suskunluğunu bozdu!
    16. Taksim'de 1 Mayıs alarmı! Polis..
    17. Müslüman Alimler Endonezya'da toplandı
    18. Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Avrupa..
    19. Bu tarifi denemeden geçmeyin
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp'i..
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    AK Parti kulisleri hareketlendiren iddia!
    AK Parti kulisleri hareketlendiren iddia!
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bomba iddia! "Gül deney tavşanıydı asıl hedef Akşener"
    Bomba iddia! "Gül deney tavşanıydı asıl hedef Akşener"
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!