Bebeğini ölüme terk etmenin cezası bu mu? 'Zina' suç olmayınca 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi!

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Sosyal medyadan tanıştığı biri ile zina edip ailesinden gizli doğum yapan Nisa bebeğin annesi için 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Pendik'te boş bir araziye terk edilen Nisa bebek Türkiye'nin gündemine oturdu.

Laikçi yaşam tarzını savunan çevreler, Nisa bebeğin daha önce ölüme terk edilen tüm bebekler gibi yasak bir zina ilişkisi sebebi ile dünyaya geldiğini görmezden gelse de, zina suçu yine bir bebeği canından ediyordu.

Bir bebeği ölüme terk etmenin cezası 3 ay ya da 2 yıl mı?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede anne Ebru S.'nin (20) kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan 3 aylık bebeğini 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik Güllübağlar Mahallesi'ndeki bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı ifadeleri yer aldı.

Hastanedeki ATT personeli tarafından adı "Nisa" koyulan ve kamuoyunda Nisa bebek olarak tanınan 3 aylık Ebrar'ın annesi için 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Nisa bebeğin annesi, ifadesinde nikahsız birlikteliğini şöyle anlatmıştı:

Sosyal medya üzerinden tanıştığım M.Ç. ile görüşüyordum. Arayış içerisinde birkaç kez kendisi ile ilişkiye girdim. Yaklaşık 1 ay iki haftalıkken hamile olduğumu öğrendim. Bana, "git çocuğu aldır" dedi. Elime de bir tane kurşun sıkıştırdı. Bana "buna bakıp beni hatırlarsın" dedi. Sonrasında numarasını değiştirdi. Kendisine ulaşamadım.