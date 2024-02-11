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Yaşam Bebeğini beşik yerine fırına koydu
Yaşam

Bebeğini beşik yerine fırına koydu

Yeniakit Publisher
2024-02-11 20:31:00 -
Bebeğini beşik yerine fırına koydu

ABD'de yaşayan bir anne, bebeğini beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttu. 1 aylık bebek, yaşamını yitirdi. Savcı Jean Peters Baker yaptığı açıklamada, Ceza adaleti sisteminin, bu korkunç hadiseye uygun şekilde yanıt vereceğine güveniyoruz" dedi.

ABD'nin Kansas eyaletinde bir annenin beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, bir bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği eve gitti. Polisler, eve vardıklarında ölü buldukları bebeğin üzerinde yanıklar olduğunu ve kıyafetlerin ise yanmış olduğunu fark ettiler.

26 yaşındaki Mariah Thomas'ın bebeği uyuması beşiği yerine yanlışlıkla fırına koyduğu ortaya çıktı. Olayın nasıl yaşandığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Annenin bir arkadaşı, Thomas'ın akıl sağlığının bu trajedide rol oynayabileceğini öne sürdü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Savcı Jean Peters Baker yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin içyüzünün korkunç olduğu konusunda hemfikiriz. Kalplerimiz bu değerli hayatın kaybıyla sarsıldı. Ceza adaleti sisteminin, bu korkunç hadiseye uygun şekilde yanıt vereceğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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