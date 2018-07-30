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Bebeğini balkondan atarak öldüren caninin cezası belli oldu

Bebeğini balkondan atarak öldüren cani kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:51
Bebeğini balkondan atarak öldüren caninin cezası belli oldu

Ankara'da 8 yıl önce, erken doğumla dünyaya getirdiği bebeğini balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle, hakkında verilen 10 yıl hapis cezası onanan 29 yaşındaki Fatma Tepe, Sakarya'da gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ankara'da 2010 yılında meydana gelen olayda, Fatma Tepe, iddiaya göre, 8 aylık hamileyken doğum yaptı.

Tepe, doğumun ardından evin balkonuna çıkarak bebeğini attı. Zemine çakılan bebek, olay yerinde öldü.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Gözaltına alınan anne Fatma Tepe, Ankara'da tutuksuz yargılandığı mahkemece, 'kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fatma Tepe hakkında verilen karar bir süre önce Yargıtay tarafından onandı.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:51
  1. Sakarya
  2. Ankara
  3. Yargıtay

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