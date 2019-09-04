Bebeğin sağlıklı doğması için okunacak dualar

Bebeğin anne karnındaki her şeyi algıladığı, oluşan olayları kaydettiği ve duyguları hissetiği, yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Yurt dışında yapılan bir araştırmada, hamilelikleri izlenen deneklerden;

Alkol kullanan annelerin çocuklarının suça bulaşma oranı yüzde 55'tir.

Anne karnında küfür ve bağırmalara maruz kalan çocukların suça bulaşma oranı yüzde 68'dir.

Huzurlu, sessiz ve sakin hamilelerin çocuklarında ise bu oran yüzde 5 olmuş.

Bu nedenle, hamilelikte sessiz ve dingin bir ortamda kalmak, mümkün olabildiğince kuran okumak gereklidir. Anne karnında 'bebek anlamaz' diyerek davranışlarınızdan kaçınmadığınız takdirde, bütün etkilerini bebeğinizde göreceksiniz. Aynı şekilde ettiğiniz duaların ve okuduğunuz kuranların da tesirini göreceksiniz.

Sadece kadınların değil, erkeklerin de bu dönemde dillerinde dua kalplerinde sakinlik olmalıdır. Huşu içerisinde geçen günlerin, bolca Allah'a dua ile taçlandırılması gerekir. Kişi hanımına gelince bismillah desin ve şu duayı okusun:



اَللّٰهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فيمَا رَزَقْتَنَا وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصيبًا فيمَا رَزَقْتَنَا



"Allah’ım, bize vereceğin evladı hakkımızda mübarek kıl. Bize nasib ettiğin şeyde şeytana bir pay koyma." Böyle derse, kadın hamile kaldığı takdirde çocuğun salih olacağı ümid edilir."

Kolay doğum yapmak isteyenler, İnşikak suresini hem hamilelikte, hem de doğum esnasında okumalıdır. Aynı zamanda Peygamberimiz (asm), kızı Hz. Fatıma’nın (ra) doğum sancısı başladığında Ümmü Seleme ile Zeynep binti Cahş’a, Fatıma’nın yanına gitmelerini ve Ayetü’l-Kürsi’yi, A’râf sûresinin elli dördüncü ayetini ve Muavvizeteyni (Felâk-Nâs sûrelerini) okumalarını söylemiştir. (İbn Sünnî, s.232)

Birçok hayırlı kapının açılmasına sebep olacağı belirtilen Yasin-i Şerifin de bu aylarda okunması, oldukça sevaptır. Ayrıca Hz. Enes (ra) anlatıyor: "Hz. Peygamber (asm) buyurdu ki: "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâ-Sîn'dir. Kim bu sureyi okursa, Cenab-ı Hakk, bu okuması sebebiyle kendisine, Kur'ân-ı Kerim'i -Yâ-Sîn hariç- on kere okumuş sevabını verir."

Doğumu kolaylaştırmak için okunacak dua ve sureler

Doğum esnasında da okunabilecek dua ve sûreler var. İki Cihan Serveri (aleyhi’s salâtü ve’s selâm), kızı Hazreti Fatıma annemize doğumu esnasında Ayete’l-Kürsi, A’râf Sûresi’nin elli dördüncü ayetini ve Felâk-Nâs Sûrelerini okumasını tavsiye ediyor.