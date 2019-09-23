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Bebeğin dış çıkardığı nasıl anlaşılır? İşte, dış çıkarma belirtileri

Bir bebeğin gelişiminin her anı çok kıymetlidir. Anneler yavrularının yaşadığı en ufak değişimleri bile hızlıca fark eder; bir sorun varsa erkenden müdahale etmek ister. Bebeklerin minicik bedenlerinin en çok zorlandığı süreç ise dış çıkarma dönemidir. Bu dönemde ateş ve huzursuzluk tüm aileyi olumsuz etkiler. İşte, "Bebeğim diş mi çıkartıyor?" sorusunun yanıtı. Bebeğin dış çıkardığı nasıl anlaşılır?

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:43
Bebeğin dış çıkardığı nasıl anlaşılır? İşte, dış çıkarma belirtileri

Bir bebeğin gelişiminin her anı çok kıymetlidir. Anneler yavrularının yaşadığı en ufak değişimleri bile hızlıca fark eder; bir sorun varsa erkenden müdahale etmek ister. Bebeklerin minicik bedenlerinin en çok zorlandığı süreç ise dış çıkarma dönemidir. Bu dönemde ateş ve huzursuzluk tüm aileyi olumsuz etkiler. İşte, "Bebeğim diş mi çıkartıyor?" sorusunun yanıtı. Bebeğin dış çıkardığı nasıl anlaşılır?

Belirtiler ne zaman başlar?

Her bebeğin gelişim süreci birbirinden farklıdır. Bu nedenle anne ve babalar bebeklerini diğer bebeklerle karşılaştırmamalı. Süreç her bebekte farklı olsa da ilk diş çıkarma dönemi 3-4 aylık olunduğunda kendini göstermeye başlar.

İşte, dış çıkarma belirtileri?

Salya

Bebeğinizin ağzından bolca salya geliyorsa endişelenmenize gerek yok. Bu bebeklerin diş çıkarma konusunda gösterdiği ilk belirtidir. Bebeğiniz sürekli olarak salya akıtıyorsa; göğüslerinin ıslanmaması için mama önlüğüyle tedbir alabilirsiniz. Günde 4-5 kez değiştireceğiniz mama önlüğü çocuklarınızın boynunun ve göğsünün ıslanmasını önleyecektir. Salya akıtmanın azalması için bazı kolyelerin işe yaradığından söz ediliyor. Ancak hiçbir bilimsel çalışma bu konuda kolyelerin faydalı olduğunu kanıtlamamıştır.

Kızarıklık

Aşırı salya salgılanması nedeniyle bebeğinizin ağız kenarları ve çenesinde kızarıklıklar ve döküntüler gözlenebilir.

Öksürük

Bazı bebeklerde diş çıkarma döneminde öksürük sorunu yaşanır.

Huzursuzluk

Bebekler diş çıkardıkları dönemde bir hayli huzursuzdur. Bu da anne ve babaların uykusuz, bol gözyaşlı gecelere hazırlıklı olmasını gerektirir.

Uykusuzluk

Bebekler diş çıkarma sürecinde sık sık uykusuzluk çekebilir. Bunun sebebi çektikleri acıdır.

Kaşıntı

Bebeklerin bu dönemde diş etleri fazlasıyla kaşınır. Bu nedenle minik yavrular buldukları her nesneyi ağzına götürür.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:43
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