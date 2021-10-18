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Yerel Bebeğin beşiğinde görünce dehşete kapıldılar!
Yerel

Bebeğin beşiğinde görünce dehşete kapıldılar!

İstanbul, Sultangazi'de yaşayan iki çocuklu Çilesiz ailesi, evlerine dadanan dev fareyle karşı karşıya kalınca korku dolu anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 08:40:00 -
Bebeğin beşiğinde görünce dehşete kapıldılar!

İstanbul Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, evdeki seslere uyanan Gonca Çilesiz, büyük bir fareyi karşısında görünce çığlık attı.

Çilesiz çifti, iki çocuklarını da alarak dışarı çıktı. Gece saatlerinde akrabalarında kalan Çilesiz ailesi, fare korkusundan evlerine tekrar giremedi. Çilesiz ailesi farelerden kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.

Farenin sesine uyanan Gonca Çilesiz, "Gece uyandığımda saat 4, 4.30 civarı bebek yanımdaydı. Su içmeye kalktım, beşikte bir fare. Bağırmamla kaçtı. Devamlı tavanda sesleri duyuyoruz. Bizden önceki kiracılar da aynı bu sorundan dolayı çıkmış. İki tane ufak bebeğim var. Çocuk beşikte olsaydı bilmiyorum ne olacaktı. Gecenin o saatinde çıktık evden. Gidecek yer de yok, arabamıza gittik. Eşim öğlen saatlerinde geldi yapıştırıcı falan koydu, fareyi çekyatın altında yakaladı. Oyuncakların arasında yakalayıp öldürdü. Baya büyük bir fareydi. Kedi kadardı, halen var burada, eşyalarım çöp oldu. Kiralık ev aramaya başladık, ne yapacağız bilmiyoruz. Çocukları alıp evden kaçtık" dedi.

Evde farelerin kemirdiği yerlerin olduğu görülürken, bazı eşyaların zarar gördüğü kameraya yansıdı.

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