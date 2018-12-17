THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bebeğim anadilini öğreniyor

Bebeklerin dil gelişim süreçlerini sizler için derledik...

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
Bebeğim anadilini öğreniyor


0-6 AYLIK BEBEĞE

Çeşitli tonlamalar ve kısa basit bir dil kullanmalısınız. Yemek yerken, içerken sırayla konuşun, anne konuşur, bebek yer. Annenin şarkı söyleyerek çocuğuyla konuşması ilgisini, dikkatini çekmesi için mükemmel bir yol..

7-12 AYLIK İKEN

Kelime çıkarma teşebbüslerine karşılık verin. Meselâ “baba” dediğinde, “baba işe gitti..” gibi basit cümle kurun.

12 AYDA

Bebek artık 3-5 kelime söyler. Adını bilir. Her maddeyi sık sık adlandırın. Şarkılar, ninniler, renkli kitaplar devri başlamıştır..

18 AY

İsimlerle birlikte 10-20 civarında kelime kullanır. İhtiyaçları basitçe ağzından dökülür.

Basit, duru-temiz bir dil kullanın. Hareket ve seslerini sık sık taklit edin ve doğru dil için örnek olun. Onun iletişim kurma çabalarını da övmeyi unutmayın.

 24 AY-2 YAŞ

Cümle kurma uzunluğu 3 kelimeye çıkar. Kendisinden ismiyle bahseder. Resimleri adlandırır. Çoğul ekleri kullanır. 1 yıl içinde söz haznesi 300 kelimeye çıkar! Aslında 2 ile 4 yaş arası çocuklar söz haznelerini her gün 2 kelime artırırlar.

Yeni kelimeleri sık sık tekrarlayın. Önemli bilgileri aktarırken jest ve tonlama kullanmalısınız.

30 AY-2,5 YAŞ

Artık bebeğinizin yaklaşık 450 kelimesi vardır. Kısa ifadelerde zamirleri (ben, sen, o) kullanması için örnek olun. Hikayeler okuyun ve devamında ne olacağını anlatması için onu cesaretlendirin..

3 YAŞINDA

En az bir rengi adlandırır. Genelde oynarken veya yalnızken kendi kendine konuşur. Temel bir hikayeyi veya fikri aktarabilir. 1000 kelimeye kadar varmış kelime haznesine sahip olabilir. Adını ve yaşadığı semti söyleyebilir. Çocuğunuzla çocukmuşsunuz gibi oynamanız gereken günlerde olduğunuzu hiç hatırınızdan çıkarmamalısınız.

4 YAŞINDA

“Kim, nasıl, neden” de dahil olmak üzere pek çok soru sorar. 4-5 kelimeli cümle kurar. Geçmiş zamanı doğru şekilde konuşur. Çocuğunuzla uzun cümleler kurarak konuşabilir, ona uzun hikayeler okuyabilirsiniz.

5 YAŞINDA

5-6 kelimeli cümle kurma yeteneğine kavuşur. Birçok zıt kavramı anlar. Sizinle konuştuğunda onu dinleyin ve duygularını, fikir ve düşüncelerini sizinle tartışması için onu cesaretlendirin. Yetişkin dili kullanabilirsiniz, genellikle söyleyebildiklerinden daha çok şey anlar.

6-7 YAŞ ARASINDA

Yazı yazma ve okuma düzeyindedir. Kelimelerin yazılışı ile ilgili tartışın ve kelimelerdeki her harfi seslendirin. O da sizinle seslendirsin. Hızla yol alınacaktır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:55
  1. bebek
  2. dil gelişim
  3. dil gelişim süreçleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır
    1. Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır
    2. Fransa internet devlerini..
    3. Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
    4. Fransa'da polis sendikasından..
    5. Başkan Erdoğan 'Selam Vakti' yemeğinde
    6. Erkekler nazlı oluyor
    7. Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı
    8. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
    9. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
    10. Kadınlarda kasık ağrısı
    11. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
    12. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
    13. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
    14. Emeklilere iki zam birden!
    15. Nasırdan kurtulmak için...
    16. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
    17. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
    18. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
    19. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
    20. Bir zamanlar kapı tokmakları...
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!