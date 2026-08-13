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Yerel Bebeği uyuşturucu satışında kullanacak kadar aşağılıklar!
Yerel

Bebeği uyuşturucu satışında kullanacak kadar aşağılıklar!

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İstanbul Küçükçekmece’de, 2 yaşındaki bebeğinin bulunduğu puseti uyuşturucu sevkiyatında kullandığı belirlenen Damla K. ile uyuşturucuyu teslim alan Y.K., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Damla K. ve Y.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin "bebekli kurye" olarak adlandırdıkları yöntemle sevkiyat gerçekleştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Damla K.’nin, "ana zula" olarak kullandığı evden çıkardığı uyuşturucuyu 2 yaşındaki bebeğinin bulunduğu pusetle taşıdığı tespit edildi. Şüpheli kadın, bir süre pusetle ilerledikten sonra otomobilde kendisini bekleyen Y.K. ile buluştu.

Uyuşturucu teslimatını takip eden polis ekipleri, pusetteki bebeğin operasyondan etkilenmemesi için iki şüphelinin birbirinden ayrılmasını bekledi. Damla K. ile Y.K.’nin farklı yönlere gitmesinin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Damla K.’nin evinde ve Y.K.’nin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda, aracın mekanizmalı gizli bölmesine saklanmış uyuşturucu maddeler bulundu. Aramalarda 1 kilo 710 gram esrar ile 410 gram kokain olmak üzere toplam 2 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Damla K. ve Y.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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