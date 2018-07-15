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Bebeğe yumurta nasıl yedirilmelidir?

Bebeğinizin sağlığı açısından beslenmesi çok önemlidir. Gelişimi doğrudan etkileyen beslenme, bazı kurallar dahilinde olması gerekmektedir.

15 Temmuz 2018 Pazar 15:36
Bebeğe yumurta nasıl yedirilmelidir?

Bebeklerin beslenmesinde soru işareti yaratan ve belli riskleri barındırdığı bilinen yumurta, alerjik bir besindir.

Zengin bir protein, vitamin ve yağ kaynağı olan yumurta, bu özelliklerinden ötürü bebeklerin beslenmesinde sıkça yer alır.

Ancak yumurta alerjisi sık görüldüğü için ilk 6 ay bebeğe yumurta verilmez. Bebek, protein ihtiyacını bu süre içinde anne sütünden karşıladığı için yumurta yememesi herhangi bir sorun da yaratmaz.

Ancak ikinci altı aylık dönemde yumurta yemeye başlayabilirler. Bu süreçte de dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Bebeğin yumurtaya karşı bir alerjisi olup olmadığını anlamak için önce çok küçük miktarlarda yedirilmesi gerekir.

Genelde ilk başlarda yedirilmesi gereken yumurta miktarı, sarısının sekizde biri kadardır.

Yumurtanın, bebeğe alerji yapıp yapmadığını anlamak için sonraki güne kadar deri döküntüsü, ishal ya da kusma olup olmadığına bakılır.

Eğer bu sorunlar yaşanmazsa ertesi gün yumurtanın miktarı biraz daha artırılabilir.

Bu süre içinde bebek, bir hafta içinde yumurtanın sarısını yiyebilecek duruma gelmiş olur.

Yumurtanın beyazı da bebeklere bir yaşından önce yedirilmez. Çünkü beyazında da alerjik özelliği bulunan bir madde vardır.

Ancak bebek iki yaşına geldiğinde herhangi bir şekilde endişe etmeye gerek yoktur.

Yumurta, ilk altı ayı tamamlayan bebeklere genellikle kahvaltıda yedirilir.

İlk önce sarısını yiyerek yumurtayla tanışan bebekler, gıdalarla alması gereken tüm amino asitleri yumurtadan karşılar çünkü yumurta bunların tamamını içerir.

A, D ve E vitaminleri açısından zengin olan yumurta, beyin gelişimine de katkı sağlar. Eğer bebeğinize yumurtayı başka gıdalarla karıştırarak vermek istiyorsanız sebze çorbası yapabilirsiniz.

Sütle de ezip yedirebileceğiniz yumurtayı, bebeğinize sade vermeniz önemlidir.

Çünkü bebeklerin, gıdaların tatlarını ayrı ayrı almaları lezzetleri tanımaları açısından önem taşır.

Ancak yine de bebeğiniz yumurtayı sade olarak yemek istemiyorsa farklı tarifler deneyebilirsiniz.

Örneğin haşlanmış pirinçler ve haşlanmış bezelyenin üzerine yumurta kırıp iyice çırpabilir, elde ettiğiniz karışımı tavada omlet kıvamında pişirebilirsiniz.

Yanına da haşlanmış tavuk göğsü eklediğinizde bebeğiniz için çok sağlıklı bir öğün hazırlamış olursunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 15:36
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