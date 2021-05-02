  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PSG şampiyonluk yarışında hata yapmadı
Şehidin ailesine acı haber verildi
Kahramanmaraş’ta ‘tam kapanma’ kuralları
Fransa'da 39 kişi gözaltına alındı
Spor B.Dortmund kupada finale çıktı
Spor

B.Dortmund kupada finale çıktı

Borussia Dortmund, Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında sahasında 2. Lig takımlarından Holstein Kiel’i 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 03:29:00 -
B.Dortmund kupada finale çıktı

Signal Iduna Stadı’nda oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 16. ve 23. dakikalarda Giovanni Reyna, 26. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Thorgan Hazard ve 41. dakikada Jude Bellingham’ın golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca sarı-siyahlılar müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Almanya Kupası’nda 10. kez finale yükselen Borussia Dortmund 13 Mayıs’ta Berlin Olimpiyat Stadı’nda Leipzig ile karşılaşacak.

Leipzig diğer yarı final karşılaşmasında dün Werder Bremen’i 2-1 mağlup etmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan suç duyurusu
Gündem

Bakan Soylu'dan suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailesine ve emniyet teşkilatına hakaret ettiği gerekçesiyle Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç ..
İstanbul'da uçaksavarlar ateşlendi
Gündem

İstanbul'da uçaksavarlar ateşlendi

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışlarının yapıldığını duyurdu...
Medet umdukları partiyle birbirlerine girdiler! HDP’li vekilden İYİ Partili Ağıralioğlu’na ağır küfür!
Siyaset

Medet umdukları partiyle birbirlerine girdiler! HDP’li vekilden İYİ Partili Ağıralioğlu’na ağır küfür!

Seçimlerde AK Parti’ye karşı HDP ile ittifak yapacak kadar gözleri kör olan CHP ve İYİ Parti, iki gündür ortaklarıyla kriz içinde. Önce CHP’..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay