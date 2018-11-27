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BDDK'dan yönetmelik taslağı

BDDK, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte değişiklik taslağı yayımladı

27 Kasım 2018 Salı 15:49
BDDK'dan yönetmelik taslağı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nı yayımladı.

BDDK, internet sitesinde Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik öngören taslağını paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları konusunun detaylandırıldığı 9'uncu maddenin birinci fıkrası, şöyle değiştirildi:

"Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya üçüncü maddede yer alantanımdaki sınırlamalara bağlı kalmaksızın temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veyakurulmuş ortaklıklara katılmaları kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucuhükümlere uyulması kaydıyla kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları, yurt dışında şube veya temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasınıngerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte kuruma yapılır.

Ancak, kanundayer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmak; ortaklıktaki toplam payı banka özkaynağının binde üçünü geçmemek ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az 30 gün önceden kurumabildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye'de kurulu bankalarca, ortaklığının kurulu bulunduğuülke mevzuatı gereğince zaruri olarak gerçekleştirilen pay edinimleri;daha önce kuruldan o ülkede şube açma izni alınmış olmak, o ülkedeki toplam şubebüyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde onu aşmamak ve en az 30 gün önceden kurumabildirilmek kaydıyla Türkiye'de kurulu bankaların aynı ülkede gerçekleştirecekleri ilave şubeaçılışları; alacaklarının tahsilatı bakımından daha elverişli veya zaruri olmak ve en az 30 günönceden kuruma bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışındakiiştirak edinimleri kurul iznine tabi değildir."

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:49
  1. BDDK
  2. yönetmelik taslağı

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