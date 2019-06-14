BDDK'dan suç duyurusu açıklaması!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, basında çıkan suç duyurusu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.14 Haziran 2019 Cuma 20:46
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ekonomimizin itibarını kırabilecek yayınlar hakkında yasal yollara başvurulacağı tabiidir" açıklamasında bulundu.
SPK'dan yapılan açıklamada ise "Piyasalarda tedirginliğe ve yatırımcıların zarara uğramasına çalışıldığı tespit edilmiştir. Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
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