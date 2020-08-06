BDDK'dan son dakika açıklaması: Muaf tutulacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 'Uluslararası Kalkınma Bankaları dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar belirli işlemlerle sınırlı olmak üzere TL’ye erişim sınırlamalarından muaf olacak' denildi.
BDDK, yurt dışında yerleşik bankalara, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerde esneklik sağladı.
BDDK'dan gelen son dakika açıklamasında 'Uluslararası Kalkınma Bankaları dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar belirli işlemlerle sınırlı olmak üzere TL’ye erişim sınırlamalarından muaf olacak' ifadeleri kullanıldı.