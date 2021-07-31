BDDK’dan selden etkilenenlere kredi kartı kolaylığı

1 Ocak 2022’ye kadar Düzce, Rize ve Artvin İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak. Kredi vadelerinin hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirleneceği aktarıldı.