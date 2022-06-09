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Ekonomi BDDK'dan kredi taksiti kararı! Kredi kartlarında oranlar değişti
Ekonomi

BDDK'dan kredi taksiti kararı! Kredi kartlarında oranlar değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını yeniden düzenlerken, kredi kartlarında da asgari ödeme oranlarını değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 23:57:00 -
BDDK'dan kredi taksiti kararı! Kredi kartlarında oranlar değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

Kredi kartı kararı

BDDK ayrıca kredi kartı asgari ödeme tutarlarında da değişikliğe gitti. Buna göre, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si, 25 bin liranın üstünde olan kredi karltarı için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlendi.

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