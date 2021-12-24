  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BDDK'dan "danışmanlık hizmeti" iddialarına ilişkin açıklama
Ekonomi

BDDK'dan "danışmanlık hizmeti" iddialarına ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), medyada yer alan danışmanlık hizmeti iddialarına ilişkin, kurumun halihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almadığını, bu yönde bir çalışmasının da bulunmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 15:24:00 -
BDDK'dan "danışmanlık hizmeti" iddialarına ilişkin açıklama

BDDK'dan, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kurumun danışmanlık hizmeti aldığına yönelik artan haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kurulumuz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 4. maddesinin v bendine dayalı olarak haber ve paylaşımlarda yer alan kuruluşu kendi grup şirketlerine danışmanlık hizmeti verebilmesi konusunda yetkilendirmiş olup bu yetkilendirme kurumumuz web sitesinde yer alan diğer kurul kararlarında görüleceği üzere daha önce de muhtelif bankalara sağlanmıştır. Kurumumuz halihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almamakta, bu yönde bir çalışması da bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay