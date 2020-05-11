BDDK üç yabancı bankaya işlem yasağını kaldırdı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Londra merkezli üç yabancı bankanın, TL yükümlülüğünü yerine getirmesi üzerine Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasağı kaldırdı.

AA muhabirinin BDDK'dan edindiği bilgiye göre geçen hafta elinde TL olmadığı halde, açığa TL satıp döviz alan ve günü geldiğinde TL yükümlülüğünü yerine getirmeyen Londra merkezli üç yabancı bankaya Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasak getirmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugünkü kararıyla, üç yabacı bankanın yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerinde işlem yasağını kaldırdı. Bu üç bankanın taraf olduğu işlemlerin kur manipülasyonu teşkil edip etmediğiyle ilgili inceleme ve soruşturmalar devam edecek ve sonuçlandırılacak.