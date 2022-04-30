BDDK onayladı! Yeni bir banka kuruldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yeni bir yatırım bankasının kurulumunu onayladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hedef Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin verdi.
Türkiye'de son zamanlarda popüler olan yatırım bankacılığına bir yenisi daha eklendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hedef Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi.
Bankanın kurucu ortakları arasında Hedef Holding, Info Yatırım Menkul Değerler, Hedef Girişim Sermayesi, Namık Kemal Gökalp ve Sibel Gökalp bulunuyor.
Bankanın sermayesi ise 500 milyon lira oldu.