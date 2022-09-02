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Ekonomi BDDK, iki faktoringin iznini iptal etti
Ekonomi

BDDK, iki faktoringin iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Doğa Faktoring AŞ ile Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 10:15:00 -
BDDK, iki faktoringin iznini iptal etti

BDDK'nin faaliyet izni iptaline ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Kurul, 30 Haziran 2022'ye kadar ödenmiş sermayesini 50 milyon liraya artıramayan Doğa Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Öte yandan, Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni de kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.

Söz konusu kararlar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.

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