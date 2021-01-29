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Ekonomi BDDK idari personel alacak
Ekonomi

BDDK idari personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “memur” kadrosuna kamu hizmetine ilk defa başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alacak. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 12:51:00 -
BDDK idari personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre başvurular, kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvurular, 01.02.2021 tarihi saat 14.00’da başlayıp 10.02.2021 tarihi saat 16.00’da sona erecek.

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