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Ekonomi BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verdi
Ekonomi

BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:15:10 -
BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verdi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu (AR) hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Aktif Rasyosu düzenlemesinin yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Aktif Rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin tüm Kurul kararlarının 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.


- Pandemi dönemine özgü ve geçici tedbirler normalleşme döneminde kaldırılıyor


Analistler, pandemi dönemine özgü ve geçici tedbirlerin normalleşme kapsamında birer birer kaldırıldığını belirtti. AR'nin özellikle pandemi döneminde bankaları kredi vermeye teşvik eden bir uygulama olduğunu ifade eden analistler, bu uygulamanın pandemi sonrası dönemde kaldırılarak kredi büyümesinin makul seviyelere çekilmesine olanak sağlayacağını dile getirdi.

AR'nin bir formül olduğunu ifade eden analistler, bankaların, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorunda olduğunu ve bu formüldeki dengeyi kuramayan bankaların para cezasıyla karşılaştığını hatırlattı.

Analistler, bu hesaplama yürürlüğe girdiğinde döviz mevduatındaki büyümenin frenlenmesinin, bankaların topladığı döviz mevduatını swap yaparak TL'ye çevirmesinin ve bankaların kaynaklarını kredi olarak vermesinin hedeflendiğini ve bu düzenlemeyle birlikte kredi hacminin sert şekilde yükseldiğini aktardı.


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