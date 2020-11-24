  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BDDK, Aktif Radyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.
Ekonomi

BDDK, Aktif Radyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:17:31 -
BDDK, Aktif Radyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...
Ekonomi

Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, ekonomide yaşanan son gelişmelerle birlikte altın veya dolar alıp terste kalan vatandaşları ikaz etti. Alkin..
ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar
Dünya

ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar

ABD'li uzman Jason Pack, Libya'daki savaşın havadaki boyutunun stratejik olarak tamamen yabancılarca yürütüldüğünü ancak savaşı Türkiye'nin ..
ABD o ülkeden bizzat izin istedi! İHA'lar ile vuracaklar
Dünya

ABD o ülkeden bizzat izin istedi! İHA'lar ile vuracaklar

ABD Savunma Bakanlığı, Afrika ülkesi Kenya'da etkin olan Eş Şebab'a karşı saldırılar düzenlemek için harekete geçti.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay