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Ekonomi

BDDK 3 yabancı banka ile TL döviz işlem yasağını kaldırdı

BDDK, yurt dışında kurulu üç bankaya bir bacağı TL olan döviz işlem yasağını kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:43:40 -
BDDK 3 yabancı banka ile TL döviz işlem yasağını kaldırdı

BDDK, yurt dışında kurulu üç bankaya bir bacağı TL olan döviz işlem yasağını kaldırdı.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) geçtiğimiz hafta elinde TL olmadığı halde, açığa TL satıp döviz alan ve günü geldiğinde TL yükümlülüğünü yerine getirmeyen Londra merkezli üç yabancı bankaya Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasak getirmişti.


Kurul bugün alınan kararla, üç yabacı bankanın yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerinde işlem yasağını kaldırdı. Bu üç bankanın taraf olduğu işlemlerin kur manipülasyonu teşkil edip etmediğiyle ilgili inceleme ve soruşturmalar ise sürüyor.

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