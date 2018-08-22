BBP'ye bayram ziyaretleri

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında MHP, AK Parti, CHP, İYİ Parti, DSP, DP ve Saadet Partisi heyetleri Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret etti.

Parti Genel Merkezindeki bayramlaşma programında, konukları BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser başkanlığında, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Orhan Şahin, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Bekir Zararsız, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Yıldırım ağırladı.

MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK Üyesi Muhammed Koçak'ın BBP'yi ziyaretinde Depboylu, Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini belirterek, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğine dikkati çekti.

Depboylu, "Siyaset topluma yön verir. Liderlerin birlik ve beraberlik içinde olması topluma yön verecektir. Bu süreçte dostluk ve beraberlik çok önemli. Bayram günleri tartışmaların son bulduğu, dostlukların, beraberliklerin barışla sonlandırıldığı özel günlerdir. Geleneklerimizi en iyi şekilde yaşatmamız, geleceğimiz için önem arz etmektedir." diye konuştu.

Deniz Depboylu, güzel ve refah dolu yarınlara ulaşılması temennisinde de bulundu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Keser de, kardeş iki partinin bayramlaşmanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, "Ülkücü hareketin temel taşlarından olan sizlerin ve bizlerin aynı evde olması da milletimize yön veriyor, en azından camiamıza yön veriyor." dedi.

AK PARTİ HEYETİNİN ZİYARETİ

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz ve Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan heyet de BBP'yi ziyaret etti.

Orhan Erdem, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Yükümüz ağır. Ülkemiz gerçekten İslam aleminde örnek bir mücadele veriyor ama bir taraftan da saldırı görüyor. BBP'nin bu konudaki hassasiyetiyle Cumhur İttifakı olarak birlikte mücadelemiz çok anlamlıydı." diye konuştu.

Keser de, BBP'nin her zaman ülkenin huzur ve refahı için çalıştığını, vatanın ve milletin birliğinden yana olduğunu kaydetti. Keser, "Baraj meselesi, senelerdir oylarımızın MHP'ye ve AK Parti'ye gitmesine neden oldu. Ama tek bir çatı altında, Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmak istiyoruz her zaman. Emperyalist ülkelere açık açık, 'Tayyip Erdoğan'ı size yedirmeyiz.' dedik. Birlik ve beraberliğin güçlü olduğunu görmelerini sağladık. Ülkemize ekonomi üzerinden saldıran emperyalist ülkelerin oyunlarına fırsat vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette ekonomi, terörle mücadele konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

CHP'LİLER DE ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcı Bülent Kuşoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de BBP'yi ziyaret etti.

Kuşoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu. Keser, CHP'ye parti olarak hiçbir zaman düşmanca tavırlar içinde olmadıklarını ama birilerinin iki partide de sıkıntıların oluşmasını istediğini belirterek, tüm partilerin ülkenin geleceği için birbirlerine düşmanca tavır içine girmeden siyaset yapmaları gerektiğini dile getirdi.

İYİ PARTİ HEYETİ DE ZİYARETE GELDİ

Genel Başkan Yardımcıları Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Hasan Seymen başkanlığındaki İYİ Parti heyeti de bayramlaşma için BBP Genel Merkezi'ndeydi.

Ziyarette, bayramların önemi, Türkiye ekonomisinin durumu ve yerel seçim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Keser, İYİ Parti'nin ülke için hizmet etme niyetinden şüphe duymadıklarını belirterek, "İYİ Parti'nin ayrık otlarını temizlemesi gerekiyor. Onlara taviz verirse işiniz zor." dedi.

İYİ Parti GİK üyeliğinden dün istifa eden Bahadır Dinçaslan'ın, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik ithamlarına ilişkin de konuşan Keser, "Zavallı bir adam, densiz densiz laflar yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahadetinde parmağı olduğunu hissettiğimiz bir adam İYİ Parti'de olduğu müddetçe biz birbirimize yanlış bakarız. Bunun için ayrık otları temizlenmeli. Ben Akşener'in bir ağabeyi olarak yolu açık olsun inşallah, ama bu tip adamlara müsaade etmesin." diye konuştu.

Keser'in düşüncelerini aktarması üzerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen ise "Rahmetli Muhsin Başkan hem sizin hem de Türk milletinin en büyük değerlerinden bir tanesi. Sizin taşıdığınız hassasiyetleri ben de taşıyorum. Bunlara emin olun müsaade edilmeyecek. Sayın Genel Başkanımız ve partimiz için Muhsin Yazıcıoğlu vazgeçilmez ve unutulmaz bir değer. Bu konuda hassasız, müsterih olun." dedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova başkanlığındaki DSP heyeti, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay başkanlığındaki Demokrat Parti heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın başkanlığındaki Saadet Partisi heyeti de BBP'yi ziyaret etti.