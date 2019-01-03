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BBP'li isimden Cumhur İttifakı'na skandal sözler!

Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, Cumhur İttifakı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhur ittifakının içinde olmaya devam edeceğiz. Ancak son yapılan İstanbul ve Ankara aday açıklamalarında Cumhur ittifakının içindeki diğer bir partiye İstanbul'dan 3, Ankara'dan da 3 tane ilçe verilirken Büyük Birlik Partisi adeta unutulmuştur. Cumhur ittifakının üvey evladı muamelesi görmüştür." dedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 15:53
BBP'li isimden Cumhur İttifakı'na skandal sözler!

Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, "Cumhur ittifakının içinde olmaya devam edeceğiz. Ancak son yapılan İstanbul ve Ankara aday açıklamalarında Cumhur ittifakının içindeki diğer bir partiye İstanbul'dan 3, Ankara'dan da 3 tane ilçe verilirken Büyük Birlik Partisi adeta unutulmuştur. Cumhur ittifakının üvey evladı muamelesi görmüştür." dedi.

BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, yerel seçimlerde İstanbul'da çıkaracakları adayları belirleme süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Sayan, İstanbul adaylarını 19 Şubat'tan sonra açıklayacaklarını belirtti.

Sayan,"Bu hafta sonu gerek büyükşehir belediye başkanı aday adaylarına gerekse ilçe belediye başkan aday adaylarımızın dosyaları genel merkeze sunulacaktır. Genel merkezimizin uygun göreceği yakın bir tarihte de İstanbul'da adaylarımızın tanıtımı genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, merkez karar yönetim üyelerimizin de katılacağı toplantıda tanıtılacaktır. BBP İstanbul il teşkilatımıza iddialı adaylar müracaat etmiştir. Büyükşehir belediye başkanı adaylığı için gerek partimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış İstanbul sevdalısı ehliyet ve liyakat sahibi arkadaşlarımız olduğu gibi teşkilat dışından da müracaat etmiş aday adaylarımız mevcuttur. Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarımızdan bir tanesinin seçim müziği dahi hazırdır" dedi.

"İstanbul'un 39 ilçesinde adaylarımız mevcut"

Sayan, "İstanbul'un 39 ilçesinde adaylarımız mevcut olup özellikle Ataşehir, Bahçelievler, Büyükçekmece, Kartal, Sancaktepe, Maltepe ve Üsküdar'da iddialı adaylarımız bulunmaktadır. Ayrıca Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Küçükçekmece ve Sarıyer adaylarımız bu ilçelerde seçildiğinde hizmet edebilecek ehliyet ve liyakat sahibi arkadaşlarımızdır. Bu ilçeleri özellikle belirtiyorum. Elimde 2014 yılında partimizin aldığı seçim sonuçları var. Bazı ilçelerde bizim aldığımız oylar belediye başkanı değiştirecek güce sahip. Biz bunun bilincindeyiz. Bizim yöneteceğimiz İstanbul'da ahlak ve adalet hakim olur. Şehir tarihiyle, kültürüyle ve doğasıyla barışık olur. Şehirde oluşan rant İstanbulluların hizmetine sunulur. Şehrin büyütülmesi değil, şehirde mutlu ve huzurlu bir yaşam önceliğimizdir. İmar, ulaşım, trafik sorun olmaktan çıkar" diye konuştu.

"Sivas'ı BBP'ye bırakın"

Yaşar Sayan, Cumhur ittifakının içinde yer almaya devem edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Cumhur ittifakının içinde olan bir siyasi partiyiz. Cumhur ittifakının içinde olmaya devam edeceğiz. Ancak son yapılan İstanbul ve Ankara aday açıklamalarında Cumhur ittifakının içindeki diğer bir partiye İstanbul'dan 3, Ankara'dan da 3 tane ilçe verilirken Büyük Birlik Partisi adeta unutulmuştur. Cumhur ittifakının üvey evladı muamelesi görmüştür. Cumhur ittifakının özüne de sözüne de bağlı kalacağız. Devletimizin ve milletimizin istiklal ve istikbali için Cumhur ittifakı içinde olmaya devam edeceğiz. Ancak bizim de olmazsa olmalarımız var. Örneğin bizim bir Sivas'ımız var. Bizim kızıl elmamız, kızıl çizgimiz. Olamazsa olmazımız Söğüt'ümüz, Sivas'ımız var. Eğer biz Cumhur ittifakının içindeysek, buradan Cumhur ittifakının içindeki diğer parti yöneticilerine sesleniyorum. Sivas'ı Büyük Birlik Partisi'ne bırakın. Sayın genel başkanımızın da dediği gibi ülke ittifaklı ittifaklara gidiyor. Biz de bu ittifaklar içinde yerimizi alacağız. Ancak yerli ve milli olan bir ittifakın içinde yer alacağız" ifadelerini kullandı. Sayan sözlerinin devamında, 19 Şubat'tan sonra İstanbul'da aday tanıtım toplantısı yapacaklarını söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:53
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Büyük Birlik Partisi
  5. BBP
  6. Cumhur İttifakı

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