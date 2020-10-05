  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset BBP'li il başkanlarından Mustafa Destici kararı
Siyaset

BBP'li il başkanlarından Mustafa Destici kararı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 18 Ekim Pazar günü yapılacak 11. Olağan Kongre'de İl başkanlarının desteğini arkasına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:07:00 - 2020-10-05 11:10:05
BBP'li il başkanlarından Mustafa Destici kararı

Mustafa Destici başkanlığındaki Büyük Birlik Partisi, 18 Ekim Pazar günü BBP 11 Olağan Kongre’si gerçekleştiriyor. Ankara Taha Akgül Spor Kompleksi'nde, yapılacak kongreye Mustafa Destici, İl başkanlarının desteğini arkasına alarak giriyor.

Tüm il başkanları ‘Destici’ dedi

Konuya ilişkin partiden yapılan açıklamada, dün Ankara’da toplantı yapıldığı ve İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Konya, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Ordu, Samsun, Denizli, Muğla, Adana, Mersin, Manisa, Kayseri gibi tüm il il başkanlarının genel başkanlık için yeniden Mustafa Destici’ye destek vereceği aktarıldı.

Destici, TBMM’deki tek BBP’li milletvekili olarak partisini temsil ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan Türkçesi ile konuşmaya çalıştığı video sosyal medyada tekrar gündem oldu.
Ermeni kadından Azerbaycan itirafı
Dünya

Ermeni kadından Azerbaycan itirafı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren bir Ermeni genç kadın, "Biz harp istemiyoruz. Gençleri zo..
Son dakika! Ermenistan'dan alçak saldırı
Gündem

Son dakika! Ermenistan'dan alçak saldırı

Ermenistan'dan Azerbaycan'a yeni saldırı... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Gence'ye yapılan saldırının ardından E..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay