BBP'li il başkanlarından Mustafa Destici kararı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 18 Ekim Pazar günü yapılacak 11. Olağan Kongre'de İl başkanlarının desteğini arkasına aldı.
Mustafa Destici başkanlığındaki Büyük Birlik Partisi, 18 Ekim Pazar günü BBP 11 Olağan Kongre’si gerçekleştiriyor. Ankara Taha Akgül Spor Kompleksi'nde, yapılacak kongreye Mustafa Destici, İl başkanlarının desteğini arkasına alarak giriyor.
Tüm il başkanları ‘Destici’ dedi
Konuya ilişkin partiden yapılan açıklamada, dün Ankara’da toplantı yapıldığı ve İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Konya, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Ordu, Samsun, Denizli, Muğla, Adana, Mersin, Manisa, Kayseri gibi tüm il il başkanlarının genel başkanlık için yeniden Mustafa Destici’ye destek vereceği aktarıldı.
Destici, TBMM’deki tek BBP’li milletvekili olarak partisini temsil ediyor.