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Siyaset BBP'den atılmıştı.. Şimdi "toplumu eşcinsel evliliklere hazırlıyoruz" diyen Ekrem'in yanında!
Siyaset

BBP'den atılmıştı.. Şimdi "toplumu eşcinsel evliliklere hazırlıyoruz" diyen Ekrem'in yanında!

Sedat Peker'in kendisi hakkındaki Muhsin Yazıcıoğlu mesajına destek verip partisinden istifa eden Ali Karahasanoğlu, "toplumu eşcinsel evliliklere hazırlıyoruz" diyen Ekrem İmamoğlu'nun yanında boy gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 18:50:00 - 2022-12-15 19:02:13
BBP'den atılmıştı.. Şimdi "toplumu eşcinsel evliliklere hazırlıyoruz" diyen Ekrem'in yanında!

 Yeniakit.com.tr 

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Twitter paylaşımıyla, "Muhsin Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümüyle ilgili yaşayan son şahit" diyerek gündeme getirdiği Ali Karahasanoğlu, Peker ile iş tutup, partisi BBP ile yollarını ayırmıştı.

"Toplumu eşcinsel evliliklere hazırlıyoruz" diyen İmamoğlu'nun yanında!

Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararından sonra Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mesajına İmamoğlu ile fotoğrafını ekleyen Karahasanoğlu, "Dün nasıl İmamoğlu’nun yanında olduysam, bugün de yanındayım, yarın da yanında olacağım." dedi.

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