BBP'den açıklama! Yıldız hakkındaki iddialara yalanlama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, 2009’da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden partisinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun 2007-2009 yıllarında koruma polisliğini yapan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Erol Yıldız’ın ölümüne ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şahan, yaptığı yazılı açıklamada, Erol Yıldız’ın savcılığa ve Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) 6 Ekim 2010 ve 27 Eylül 2011 tarihlerinde verdiği ifadelerde bildiklerinin tamamını anlattığı ve başkaca bilgi ve görgüsünün olmadığı şeklindeki beyanlarının yer aldığını kaydetti. Farklı tarihlerde Yazıcıoğlu’nun korumalığını yapan isimlerin de Yıldız ile aynı ifadeleri verdiğini aktaran Şahan, “Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi olan ve camia içinde bilinen birinin daha önce savcılığa ve DDK’ye ifade vermiş olmasına rağmen elinde bilgi belge olup da 13 yıl boyunca yargıdan, şehit liderimizin ailesinden, dava avukatlarından ve camiamızdan gizlemesi, bildiklerini anlatmaması mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Yıldız’ın vefatı sonrası bazı sosyal medya hesapları ve gazetelerde BBP Yedek MKYK üyesi Ali Karahasanoğlu’nun yakın çevresine söylediği “Erol abi vefatından önce ‘Ölürsem bil ki suikasttır’ dedi” şeklindeki ifadelerinin yansıdığını kaydeden Şahan, devam eden davayla ilgili yeni bir suistimale sebebiyet verdiği gerekçesiyle bu üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Yurtdışında kaçak yaşayan, devlet görevlilerine iftiraları ile bilinen mafya babası Sedat Peker, “Yaşayan son şahit” diyerek BBP MKYK Yedek üyesinin adını vererek kafaları karıştırmaya çalışmıştı. Peker’in “son şahit” dediği isim ise, Yazıcıoğlu’nun koruması Yıldız’ın ölmeden önce “Ölürsem bil ki suikast yaptılar bana” dediğini ileri sürmüş, ancak daha sonra o polis ile yıllardır görüşmediğini kendisi itiraf ederek, kafalarda soru işareti bırakmıştı.