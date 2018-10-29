BBP'deki Yazıcıoğlu-Mustafa Destici kavgasında flaş gelişme!

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme kararı aldı. BBP'den yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il başkanları toplantısının ardından sonuç bildirgesi hazırlandı.

KENDİ AD VE AMBLEMİYLE GİRECEK... Buna göre, BBP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme ve aday adayların tanıtılması kararı aldı.

REMZİ ÇAYIR DİSİPLİNE SEVKEDİLDİ... Öte yandan, 25 Ekim 2018'de Kahramanmaraş Adliyesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi ve oğlunun Genel Başkan Mustafa Destici'nin üzerine yürüyüp ağır hakaretler ettiği olaylara ilişkin, MKYK üyesi Remzi Çayır tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edildi.

Bu olayda tespit edilecek diğer kişilerin, illerde il disiplin kurullarına, genel merkez de ise MDK'ya sevk edilmesine, bir oy muhalefeti, diğer bütün üyelerin ittifakıyla karar verildi.