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BBP'deki Yazıcıoğlu-Mustafa Destici kavgasında flaş gelişme!

MHP'nin Mart 2019'daki yerel seçimler için 'cumhur ittifakı' masasını devirmesinin ardından, ittifakın en küçük ortağı BBP de yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:41
BBP'deki Yazıcıoğlu-Mustafa Destici kavgasında flaş gelişme!

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme kararı aldı. BBP'den yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il başkanları toplantısının ardından sonuç bildirgesi hazırlandı. 

KENDİ AD VE AMBLEMİYLE GİRECEK... Buna göre, BBP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme ve aday adayların tanıtılması kararı aldı.

REMZİ ÇAYIR DİSİPLİNE SEVKEDİLDİ... Öte yandan, 25 Ekim 2018'de Kahramanmaraş Adliyesi'nde  Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi ve oğlunun Genel Başkan Mustafa Destici'nin üzerine yürüyüp ağır hakaretler ettiği olaylara ilişkin, MKYK üyesi Remzi Çayır tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edildi.

Bu olayda tespit edilecek diğer kişilerin, illerde il disiplin kurullarına, genel merkez de ise MDK'ya sevk edilmesine, bir oy muhalefeti, diğer bütün üyelerin ittifakıyla karar verildi.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:41
  1. Kahramanmaraş
  2. Furkan Yazıcıoğlu
  3. Mustafa Destici
  4. Gülefer Yazıcıoğlu
  5. BBP
  6. Muhsin Yazıcıoğlu
  7. cumhur ittifakı

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