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BBP, Sivas’ı istiyor!

BBP Genel Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, "Cumhur İttifakı’nın özüne de sözüne de bağlı kalacağız. Sivas’ı BBP’ye bırakın" açıklamasında bulundu.

04 Ocak 2019 Cuma 11:17
BBP, Sivas’ı istiyor!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, “Cumhur İttifakı’nın özüne de sözüne de bağlı kalacağız, devletimizin ve milletimizin istiklal ve istikbali için Cumhur İttifakı içinde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Aynı zamanda İstanbul İl Başkanı da olan Sayan, şöyle konuştu: “BBP, Cumhur İttifakı’nın üvey evladı muamelesi görmüştür. Bizim de olmazsa olmazlarımız var. Bizim bir Kızıl Elmamız, kırmızı çizgimiz, olmazsa olmazımız Sivas’ımız var. Sivas’ı BBP’ye bırakın. Sayın Erdoğan’ın da bizleri göz ardı etmemesini diliyorum.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 11:17
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Büyük Birlik Partisi
  4. Cumhur İttifakı
  5. Yaşar Sayan
  6. BBP

YORUM YAZ

  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili8 dk önce
    MHP ile tutturmuşuz bir "beka ittifakı" falan! Kemalist ve ırkçı bir parti ile bir olarak seçime gidiyorsan kendi seçmenini kaybedebilirsin! Zaten görüldüğü gibi, bir partiye il veya iller bırakıldıktan sonra her kes ittifaka dahil olur! Yani bu beka ittifakı değil, menfaat ittifakı! Eğer MHP seçime tek girse İP yüzünden hiç bir ili alamıyordu! Şimdi bedavadan 4 ili alma ihtimali var! MHP ile ittifakın büyük hata olduğunu ve akpartiyi mahv ettiğini ileride herkes anlayacak!!!

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