BBP, Sivas’ı istiyor!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, “Cumhur İttifakı’nın özüne de sözüne de bağlı kalacağız, devletimizin ve milletimizin istiklal ve istikbali için Cumhur İttifakı içinde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Aynı zamanda İstanbul İl Başkanı da olan Sayan, şöyle konuştu: “BBP, Cumhur İttifakı’nın üvey evladı muamelesi görmüştür. Bizim de olmazsa olmazlarımız var. Bizim bir Kızıl Elmamız, kırmızı çizgimiz, olmazsa olmazımız Sivas’ımız var. Sivas’ı BBP’ye bırakın. Sayın Erdoğan’ın da bizleri göz ardı etmemesini diliyorum.”