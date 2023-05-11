BBP seçim anketi yaptırdı! Sonuçları kamuoyu ile paylaştılar

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Mikail Şahan Sabah.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı’nın hizmet, eser ve müjde siyasetine karşılık 7’li koalisyon masasının çarpık ilişki ve milletin sinir uçlarına dokunan ortaklıklarının söz konusu olduğunun altını çizen Şahan İYİ Parti için de özel bir parantez açtı. Diğer yandan Şahan ellerindeki son seçim anketi sonuçlarını da paylaştı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Mikail Şahan Cumhur ittifakı’nın seçimi ilk turda kazanacak güçte olduğunu aktardı ve karşısında konumlanan 7’li koalisyon masasının milletle bağını koparmış, terör örgütlerinin “aferin” çektiği bir yapı olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

İYİ Parti için özel bir parantez açan Şahan iddiasıyla icraatı birbirini tutmayan ve ibretle izlenmesi gereken bir siyasi irtifa kaybı olarak değerlendirdi. “Diliniz milli olanı söyleyip ayaklarınız başka istikamette yürürse buna milletin bir cevabı olur” dedi.

İşte Şahan’ın Sabah.com.tr’ye yaptığı değerlendirmeler:

7'li masa cezaevi boşaltma derdinde

Seçim çalışmalarımıza hem partiler bazında hem de Cumhur İttifakı anlamında yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun gösterdiği istikamette hormonsoz Anadolu çocukları olarak millet memleket için hayırlı olan her adımın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda her gün yeni bir kaynak ve hizmetin milletimize sunulması için gece gündüz çalışıyoruz.

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İlk turda bitecek

Milletimiz de bu adımları görüyor ve buna aynıyla mukabele ediyor. Bizler bunu hem sahada hem de dijital mecralarda görüyoruz. Bu anlamda biz seçimin Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı lehine sonuçlanacağını, Cumhurbaşkanlığı’nda da adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda ipi göğüsleyeceğine inanıyoruz.

Son anket sonuçları

Bizler tabi bilimsel olarak yapılmış kamuoyu yoklamalarını da önemsiyor ve belli aralıklarla bunları güvenilir kuruluşlara tekrar ettiriyoruz. Bu anlamda dönem dönem bıçak sırtı olduğu zamanlar yaşansa da artık milletimizin tercihleri de netleşmeye başladığı bu son günlerde yüzde 50’nin üzerinde bir oranla ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini bitirmiş olacağımızı düşünüyoruz.

Cumhur İttifakı’nda durum bu iken karşısında artık kaçlı olduğu konusunda kesin bir kanıya dahi varılamayan bir koalisyon masası var.

Aile yapımızı, örfümüzü tehdit edenleri iyi görün

Bu yapının mitinglerine, sosyal medya şakşakçılarına iyi bakıldığı zaman ne görüyoruz? Aile yapımızı, örfümüzü tehdit eden LGBT’cileri, Askerimize saldıran PKK’yı, Devletimizin kılcal damarlarına on yıllar boyunca sızan ve büyük bedellerle temizlenebilen FETÖ’yü görüyoruz. Bunların alkış seslerini takip ettiğinizde tek bir isim çıkıyor karşımıza. Hepsi sürekli olarak desteklerini açık açık ifade ediyorlar.

İbretle izlenmesi gereken siyasi macera izliyoruz

Burada kendisini ülkücü olarak tanımlayan ancak bu yapının içerisinde olan siyasi isim ve oluşumlara özel bir parantez açmak istiyorum. Milletimizin içini sızlatan bu durumun anket sonuçlarına da yansıdığını görmekle birlikte bu yaman çelişkinin ibretle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Afyonkarahisar’da, İç Anadolu’da ya da Karadeniz’de bozkurt işareti yapıp İzmir’de HDP flaması önünde konuşmak, adayının mitinginde ‘Dişe diş kana kan. Öcalan’ sloganları atılmasına sessiz kalmak bilimsel olarak araştırmalara konu olacak cinsten.

Aziz milletimiz seçimleri her zaman önemli bir ders verme dönemi olarak görmüş ve değerlendirmiştir. Buradan bu dersleri alan siyasetçiler ve partiler sonraki dönemlere daha güçlü girmiş, millete rağmen siyaset yapmaya çalışanlar da hep tarihin tozlu sayfalarında yerini almıştır. Bu anlamda 14 Mayıs tüm bunlar için bir karne olacaktır.