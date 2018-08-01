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BBP Lideri Mustafa Destici'den, Muharrem İnce'yi köşeye sıkıştıracak soru!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari'de asker eşi ve bebeğinin PKK'lı alçak teröristlerce şehit edilmesinin ardından Muharrem İnce'ye yönelik olarak, "Selahattin Demirtaş'ı tekrar ziyaret etmeyi düşünüyor mu?" diye sordu. Demirtaş'a destek veren CHP'yi eleştireren Destici, "HDP'ye destek verip barajı geçiren CHP pişman mıdır, yoksa aynı tavrı devam ettirecek midir?" ifadesini kullandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:10
BBP Lideri Mustafa Destici'den, Muharrem İnce'yi köşeye sıkıştıracak soru!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'ya, Allah'tan rahmet diledi.

Terör örgütü PKK'nın yaptığı eylemin "vicdansızlık ve canilik" olduğunu vurgulayan Destici, "İşte bu PKK'nın gerçek yüzüdür. Bebek katili PKK diyoruz ya, işte PKK bebek katili olduğunu dün bir kez daha ispat etmiştir." diye konuştu.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin en ağır şekilde bedelini ödeyeceğini ifade eden Destici, terörist cenazelerine katılan milletvekillerini de sert bir şekilde eleştirdi. Destici, "Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin cenazesine katılan sözde milletvekilleri vardır, onlar da teröristtir." dedi.

DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDEN MUHARREM İNCE'YE TEPKİ

Mustafa Destici, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terörist cenazelerine katılma talimatı verdiklerini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Astsubayımızın masum eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'ı şehit eden teröristlerin cenazesine katılma talimatı verecekler mi? Bu talimatı veren Demirtaş'ı, İnce tekrar ziyaret etmeyi düşünüyor mu? Ona özgürlük diyenler aynı tavırdalar mı? HDP'ye destek verip barajı geçiren CHP pişman mıdır, yoksa aynı tavrı devam ettirecek midir?"

Terörle mücadelenin bir devlet politikası olduğuna ve milletçe mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Destici, "Terör örgütünün sözcülüğünü yapanlar dışındaki diğer partilerin hepsini, bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte olmaya davet ediyoruz." dedi.

BATILI LİDERLERİN YÜZÜ KIZARMAYACAK MI?

BBP Genel Başkanı Destici, başta PKK olmak üzere, terör örgütlerine destek veren batılı ülkelerin liderlerini de eleştirdi.

OHAL'in kaldırılmasının ardından çıkarılan güvenlik yasasına, bazı Batılı ülkelerin kasıtlı olarak karşı çıktığına değinen Destici, "Annesi ve yavrusunun şehit edilmesinden sonra PKK'ya destek veren, arka çıkan batılı liderlerin yüzü kızarmayacak mı? Türkiye'ye karşı bir özür borçları olmayacak mı?" diye sordu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:10
  1. Hakkari
  2. Mustafa Destici
  3. muharrem ince
  4. Selahattin Demirtaş
  5. Hdp
  6. Nurcan Karakaya
  7. bedirhan mustafa karakaya

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