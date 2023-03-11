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Siyaset BBP lideri Mustafa Destici'den kritik açıklama! Eğer bu karar çıkmazsa...
Siyaset

BBP lideri Mustafa Destici'den kritik açıklama! Eğer bu karar çıkmazsa...

Cumhur İttifakı ortağı BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin kapatılma süreci ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Hazine yardımı hesaplarına konulan blokeyi kaldırmasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 09:52:00 -
BBP lideri Mustafa Destici'den kritik açıklama! Eğer bu karar çıkmazsa...

Cumhur İttifakı ortağı BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin kapatılma süreci ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Hazine yardımı hesaplarına konulan blokeyi kaldırmasını değerlendirdi. Destici, "Anayasa Mahkemesi'nin yapısının HDP'yi kapatmayabileceğini düşünüyorum. Eğer kapatma kararı çıkmazsa karar tamamıyla siyasi bir karardır" dedi. 

Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, "Ne değişti de o gün 'hayır' diyen üyeler bugün 'evet' dedi" ifadelerini kullandı.

 

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