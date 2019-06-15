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BBP Lideri Mustafa Destici'den hükümete S-400 desteği: Türk'ün karakteri de bunu gerektirir

BBP Lideri Mustafa Destici, S-400 alımına ilişkin hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduklarını belirterek, "Bir ülke ile anlaşma yapmışız, bu anlaşmadan vazgeçmeyiz. Türk'ün karakteri de bunu gerektirir." açıklamasında bulundu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:35
BBP Lideri Mustafa Destici'den hükümete S-400 desteği: Türk'ün karakteri de bunu gerektirir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Bir ülke ile anlaşma yapmışız, bu anlaşmadan vazgeçmeyiz. Türk'ün karakteri de bunu gerektirir. Cumhurbaşkanı ve hükümetin bu duruşunun da sonuna kadar doğru olduğuna inanıyoruz ve destekliyoruz." dedi.

"Batı'nın çok şiddetli baskısı var"

Eskişehir'de bir iş yerinin açılışına katılan Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 alımı, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat, Doğu Akdeniz'deki kazanım ve haklar olmak üzere üç şeyden asla vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

Bu konularla ilgili Türkiye üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Destici, şöyle devam etti:

"Başta ABD ve İsrail olmak üzere Batı'nın çok şiddetli baskısı var. S-400'lerle ilgili ABD tarafından en son Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderilen bir mektup var. Bu hadsizliği, uluslararası teamüllere de uymayan bu çirkinliği reddettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum. İnanıyoruz ki devletimiz, hükümet buna gereken cevabı gerektiği tonda verecektir ve vermelidir. Bunu çok açıkça ifade ediyorum. Ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun S-400 alımından asla vazgeçmemelidir."

"Asla geri adım atılmamalı"

Destici, Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin de Türkiye'nin bu süreçteki önemli konuları olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin gelecek yıllarda S-400 ya da herhangi bir hava savunma sistemine büyük ölçüde ihtiyaç duyabileceğine dikkati çeken Destici, "Bizi karadan dize getiremeyeceklerini bilenler, Türkiye'nin hava savunma sahasının güçlenmemesi adına her türlü girişimi yapmaktadırlar." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, hava savunma sistemi alımı konusunda Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasının kesin olduğunu, temmuz ayında da teslimata başlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Bundan asla geri adım atılmaması gerektiğini ifade eden Destici, şu görüşlerini paylaştı:

"ABD'nin, 'Ondan vazgeçin, patriotları size verelim' hamlesi gerçekçi bir hamle olarak gözükmemektedir. Çünkü Temsilciler Meclisinin ya da Senatonun garantisini ABD hükümeti verememektedir. Dolayısıyla bize bir garanti verilmediği sürece Türkiye bu alımdan asla vazgeçmemelidir. Türkiye ciddi, binlerce yıllık devlet geleneği olan bir devlettir. Bir ülke ile anlaşma yapmışız, bu anlaşmadan vazgeçmeyiz. Türk'ün karakteri de bunu gerektirir. Cumhurbaşkanı ve hükümetin bu duruşunun da sonuna kadar doğru olduğuna inanıyoruz ve destekliyoruz."

Fırat'ın doğusuna yönelik harekat hazırlığı

BBP Genel Başkanı Destici, Fırat'ın doğusuna, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatın da mutlaka yapılması gerektiğini belirtti.

Son dönemde bu konuda yaşanan gelişmelere değinen Destici, şunları kaydetti:

"Özellikle ramazan ayı içinde Irak'ın kuzey tarafından saldırılar gerçekleşti ve onlarca şehit verdik. Bunun üzerine daha önce hazırlıkları tamamlanmış olan Pençe Harekatı başlatıldı ve çok başarılı bir şekilde sürdürülüyor. İnanıyorum ki Irak ve İran'la da merkezi hükümetlerle de anlaşmalı olarak bu harekat sürdürülüyor. Oradaki bütün terör unsurları etkisiz hale getirilinceye kadar bu harekat devam etmeli. Terör örgütü orada var oldukça bizim askeri unsurlarımız orada kalıcı hale gelmelidir. Bununla da sınırlı kalmamalıyız, mutlaka ama mutlaka Fırat'ın doğusu dediğimiz Suriye'nin kuzeyindeki harekatı da bir an önce başlatmalıyız. Harekatın tüm hazırlıklarının bittiğini biliyoruz. Sadece bir talimat bekleniyor. Zamanlanması ayarlanıp uygun bir zamanda bu harekat da başlayacak. Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD/YPG ne varsa inşallah hepsi de temizlenecektir."

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:35
  1. Eskişehir
  2. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  3. S-400 hava savunma sistemi
  4. S-400
  5. Fırat'ın doğusu
  6. Doğu Akdeniz
  7. ABD
  8. İsrail
  9. Mustafa Destici
  10. PKK/PYD/YPG
  11. Pençe Harekatı

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