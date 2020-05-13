BBP Lideri Mustafa Destici'den 'darbe' ve 'silahlanma' açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, BBP'nin darbelere karşı olduğunu vurguladı.

Twitter'dan açıklama yapan Destici, şu ifadeleri kullandı:

Büyük Birlik Partisi olarak; dün olduğu gibi bugün de kimden, nasıl, hangi yolla ve kime karşı yapılmış olmasına bakmadan darbelerin ya da 'gezi' benzeri ayaklanmaların karşısında olacağımızı, yarınlarda da milli irade, demokrasi ve hukuk temelinden zerre taviz vermeyeceğimizi...

Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını, Türkiye tarihinde, demokratik ortama yapılan her türlü müdahale ve darbelerin hiçbir probleme çözüm olmadığı gibi bilakis ülkemizi geriye götürdüğünü...

Darbe ve benzeri söylemlerle, başka hesaplar içerisinde olan, iç ve dış mihraklara, mesaj vermek isteyenlere de hiçbir şart altında müsaade etmeyeceğimizi, bir kez daha kesin bir dille ifade ediyorum.

Hiç kimse unutmamalıdır: Suçla ve suçlularla mücadele, yargılama ve cezalandırma yetkisi hukuka ve devlete aittir.

Vatandaşların, kim olursa olsun, münferiden silahlanarak kendince "suçlu” ve “potansiyel darbeci” avına çıkmaları üzerinden bir söylemle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” (TCK 216) suçunu işlemelerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu tip yayınlarla ilgili RTÜK, meczup söylemlerle ilgili de adli kurumlar görevlerini yapmalı, sebebi ister “cehalet”, ister “planlı bir provokasyon olsun”, milletimizi ayrışmaya ve çatışmaya yöneltmeye çalışan söz ve davranışlara fırsat verilmemelidir.”