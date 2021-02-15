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Siyaset BBP Lideri Mustafa Destici koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı
Siyaset

BBP Lideri Mustafa Destici koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 20:09:00 - 2021-02-15 20:24:24
BBP Lideri Mustafa Destici koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Destici koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, aşılama anına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Destici, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sıram geldi ve Kovid-19 aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

 

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