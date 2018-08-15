0553 313 94 23

BBP Lideri Destici'den zehir zemberek sözler! 'Vatandaşlıktan çıkarılmalılar'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin ABD karşısında dolar üzerinden maruz kaldığı bu ataklara sevinenler, şakşakçılık yapanlar, Türkiye'nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanlar, ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve bağımsızlığını hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdır" dedi

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:48
BBP Lideri Destici'den zehir zemberek sözler! 'Vatandaşlıktan çıkarılmalılar'

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Destici, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak tek taraflı saldırgan tutumunun adeta bir 'ekonomik savaş' halini aldığını söyledi.

Emperyalistlerin 15 Temmuz'da tankla, silahla yapılamayanları bu sefer ABD para birimi olan dolar ve ekonomik manipülasyonlarla yapmak istediklerini söyleyen Destici, "Altını çizerek ifade etmem gerekir ki, yaşadığımız bu süreç hepimiz için çok şey ifade etmesinin yanında aynı zamanda ülkemiz insanı içinde büyük bir imtihandır. Bu süreç çok açık ve net bir şekilde gösterdi ki bir takım çevreler birlik beraberlik ve samimiyet imtihanında geçememişlerdir. 'Aynı gemide değiliz' diye mesaj paylaşanlar, dövizin her yukarı yönde hareketini sevinç çığlıkları içerisinde kutlayanlar, Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan devletleri elleri patlarcasına alkışlayanlar bu imtihanda sınıfta kalmışlardır" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMALIDIR'

"Dolar üzerinden yapılan spekülasyona alkış tutanlarla yüzleşme zamanı artık gelmiştir" diyen Destici, şöyle konuştu:
"Şimdi diyoruz ki, Türkiye'nin ABD karşısında dolar üzerinden maruz kaldığı bu ataklara sevinenler, şakşakçılık yapanlar, Türkiye'nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanlar, ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve bağımsızlığını hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdır. Hangi ülkeyi destekliyorlarsa, hangi ülkenin maşası olmuşlarsa gitsinler o ülkenin vatandaşı olsunlar ve o ülkede yaşasınlar. Bakın bunu söylemek elbette ki bizim için de kolay değil ama gerçekten Türkiye artık vatan hainleri ile biliyorsunuz bir açıktan hainlik yapanlar var, bir de gizli kapaklı olarak bu tür kriz dönemlerini fırsat bilerek gerçek yüzünü gösterenler var. Dolayısıyla bunlar mutlaka ama mutlaka doğru tespit edilerek, iyi tespit edilerek halkın önüne konulmalı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdırlar."

'ABD BU OPERASYONUNDA BAŞARILI OLMAYACAKTIR'

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hükümetin yanında olduklarını söyleyen Destici, "Burada alınan kararları desteklediğimizi ve alınan tedbirlerin yanında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yine bu süreçte Türkiye'nin maruz kaldığı bu saldırı karşısında güçlü bir tavır ortaya koyan bütün iş dünyasına, odalarımıza, borsalarımıza, STK'lara, sendikalarımıza, siyasi partilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Yine bu saldırının göğüslenmesinde ve geri püskürtülmesinde büyük bir emek sarf eden bankalarımızın yetkilileri başta olmak üzere bütün finans çevrelerimize de yine teşekkür ediyorum. İnşallah biz bu saldırıları da, bu krizi de yine Cumhurbaşkanımızdan en aşağıda ki bir ferdimize kadar, bütün iş dünyası, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerimiz ve bütün yetkililerimiz ile birlikte, milletimizin her bir ferdi ile birlikte el ele aşacağız. Buna ben yürekten inanıyorum. Şu anda zaten gördüğünüz üzere dolar 6'ların altında inmeye başlamıştır. Türkiye kararlı duruşunu devam ettirdiği sürece ABD bu operasyonunda başarılı olmayacaktır ve Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini, Türk milletini teslim alamayacağını burada anlayacaktır" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:48
  1. Mustafa Destici
  2. BBP Genel Başkanı
  3. Sert açıklama

YORUM YAZ

  • ihsihs35 dk önce
    Aynen katılıyorum. Vatan hainlerinin bu ülkede ne işi var?
  • ÜlkücüÜlkücü21 dk önce
    hele sen hiç konuşma hey fetönün müridi şerefsiz.Kendini ne zannediyorsa ?Belki de hükümet çevrelerinde olup biteni alınan kararları fetö başına bildiriyordur bu bukalemun
  • yusufyusuf27 dk önce
    tamamen katılıyorum bu durumu fırsat bilip yaygara yaparak kazanç elde edenlerle şerefsiz amerikanın ekmeğine yağ sürenler dolar kaçıranlar ve dahi kredi çekip dolar alanlar şidettli bir biçimde cezalandırılmalı ve vatandaşlıkta atılmalı
  • KAZINOCOKAZINOCO38 dk önce
    SAYIN DESTICI TÜRKIYEYE KARSI HAINLIK YAPANLARI BASKA ÜLKLERLE ISBIRLIGI YAPANLARI TERÖRISTLERI VATANDASLIKTAN NEDEN CIKARMIYALIM MADEM BASKA ÜLKLERE HIZMET EDIYOR BU NAMERTLER GÖNDERELIM GITSIN KENDI ÜLKESINE HAINLIK YAPANLAR BASKA ÜLKELER BUNLARIN HEPSINI KAYIT ALTINA ALIYORLARVE KENDI ÜLKESINE HAINLIK YAPANLAR BASKA ÜLKELERE ILTICA OLARAK ALINDIGINDA ONLARA NEDEN HAINLIK YAPMASIN BU HAINLERIN HEPSI BASKA ÜLKLERDE KAYIT ALTINDALAR.
  • KAYAKAYA34 dk önce
    Ağzına sağlık birileri bunu söylemeli dillendirmeli ülke k.hpelerle dolmamalı.
  • Yunus16Yunus1647 dk önce
    DOĞRUYA DOĞRU. AK KARA BELLİ OLSUN. ABD İLE İPLER KOPTU. 15 TEMMUZ SICAK SAVAŞ SALDIRDILAR, SOĞUK SAVAŞ SICAK SAVAŞ EKONOMİK SAVAŞ NE DERSENİZ DEYİN ABD İLE SAVAŞ HALİNDEYİZ. HALA DOLARLA TASARRUF YAPANLARA DEVLETİMİZ GEREĞİNİ YAPSIN.
  • saddisaddi29 dk önce
    acilen çıkarılmalıdır. müsamaha göstermeyin. içimizde ajan hain barınmamalı. Ceddimiz Ertuğruldan Osmandan misal alın. Abdulhamid gibi müsamaha gösterirseniz EYVAH.
  • hsyn2802hsyn280244 dk önce
    İlk önce ABD gavurlarını incirlikten çıkarmakla başlasınlar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terör örgütü PKK, 52 Kürt siyasetçiyi katletti
  1. Terör örgütü PKK, 52 Kürt siyasetçiyi..
  2. ABD gazetesinden 'Türkiye NATO'dan..
  3. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi drone..
  4. İşte "Türkiye ekonomisinin düzeleceği..
  5. Başlarına 14 milyon TL ödül konulan 18..
  6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
  7. Putin'den K. Kore liderine..
  8. Yabancılara konut satışı patladı!..
  9. Kocaeli'de terör operasyonu: 3 kişi..
  10. Amerika'nın yaptırımlarına 533 milyon..
  11. Eş zamanlı operasyonlarda binlerce..
  12. Venüs cep telefon fiyatı nedir?
  13. K. Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren..
  14. Mevlüt Çavuşoğlu: Herkes dolardan..
  15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik..
  16. Çocukların bulduğu su, köylüleri..
  17. 'O kimseyi incitmez' dediği oğlu eceli..
  18. Nihat Genç CHP'yi bombaladı! "Muharrem..
  19. Bakan Pekcan: Karşılık vereceğiz
  20. TBMM Başkanı Yıldırım Kıbrıs'ta
Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?