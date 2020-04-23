BBP Lideri Destici'den TBMM'deki törene damga vuran sözler: Hakimiyet Allah'ındır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şüphesiz ki; hakimiyet Allah'ın, irade-egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ifadelerini kullandı.

"Türk devletine düşmanlık eden herkesin ilk hedefi hep TBMM olmuştur"

TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü Genel Kurul Özel Birleşimi'nde konuşan Destici, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerektiğinde devletin aklı, gerektiğinde milletin vicdanı, gerektiğinde kılıç tutan eli, milletin zırhı, iradesi, bizatihi milletin ta kendisidir. Geçmişten bugüne yaşadıklarımızı hatırladığımızda içeride ve dışarıda Türk milletine, Türk devletine düşmanlık eden herkesin ilk hedefi hep Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur. Milletimize yönellik bir komplonun planlandığının ilk işareti, hep Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni itibarsızlaştırma gayretleriyle başlamıştır. Bu Cumhuriyet henüz kurulmadan, milli mücadele devam ederken de böyle olmuştur, 15 Temmuz ihanet hareketinde de böyle olmuştur. Meclisin itibarı, milletin itibarıdır. Milletin meclisi güçlü olursa millet güçlü olur, devlet güçlü olur." diye konuştu.

"Hakimiyet Allah'ındır"

Destici, "Şüphesiz ki; hakimiyet Allah'ın, irade-egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ifadelerini kullandı.