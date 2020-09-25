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Aktüel BBP Lideri Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi:
Aktüel

BBP Lideri Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi:

"Adaletin tecelli etmesi yönünde atılan büyük, ciddi ve kararlı adımları takdirle karşıladığımızı, ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve özellikle mağdurlar adına gelişmeleri takdirle karşıladığımızı halkımızla paylaşmak istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:05:52 -
BBP Lideri Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi:

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için operasyon başlatılmasını takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılması ile değerlendirmede bulundu.

HDP yöneticilerinin ayaklanma çağrısıyla başlayan ve organizasyonlarıyla devam eden olaylarda 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiğini hatırlatan Destici, HDP'nin ayaklanma çağrısının sebebinin "Türkiye’nin PKK’ya gönderilen silahların geçişine izin vermemesi" olduğunu anımsattı. Destici, şunları kaydetti:

"Adaletin tecelli etmesi yönünde atılan büyük, ciddi ve kararlı adımları takdirle karşıladığımızı, ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve özellikle mağdurlar adına gelişmeleri takdirle karşıladığımızı halkımızla paylaşmak istiyorum. Asla unutulmamalıdır insanlarımız ancak adaletin tecelli ettiğini görürlerse kendilerini güvende hissedebilirler. Adaletin tecelli ettiğini görürlerse devletimizle aralarındaki sevgi ve bağlılık bağını koruyabilirler."

- "Sıfatları ne olursa olsun, suç işleyenleri taşıdıkları sıfatlar 'masum' ve 'dokunulmaz' yapmaz"

HDP’yi, öncüllerini, türevlerini ve yancılarını bir gün bile "siyasi parti" olarak telaffuz etmediklerini ve görmediklerini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Yöneticileri, adayları, politikası, söylemi, bir terör örgütü tarafından belirlenen hiçbir yapılanma, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zaman diliminde 'siyasi parti' kavramıyla yan yana gelmez, 'siyasi parti' kavramıyla yan yana getirilmesi bile 'suç' olarak değerlendirilir. Bunun yanı sıra, sıfatları ne olursa olsun suç işleyenleri taşıdıkları sıfatlar 'masum' ve 'dokunulmaz' yapmaz. Hayırlı olsun. Devletimiz ve milletimiz var olsun."

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