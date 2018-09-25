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BBP idam teklifini hazırladı!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasıyla ilgili hazırlıklarının son aşamaya geldiğini belirterek, ''Meclis açıldığında idam teklifimizi önce kamuoyuyla paylaşacağız, sonra da HDP dışındaki grupları ziyaret ederek teklifimize desteklerini isteyeceğiz." dedi.

25 Eylül 2018 Salı 14:14
BBP idam teklifini hazırladı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve kulüp yöneticilerini kabul etti.

Mehmet Yiğiner'in başkanlığında Ankaragücü'nün başarılara imza attığını ve takımın mevcut performansından memnun olduğunu belirten Destici, bundan sonraki hedefin Süper Lig'de şampiyonluğu yaşamayı gerektirdiğini ifade etti.

Destici, Yiğiner ve Ankaragücü yöneticilerinin taleplerini ilgili makamlara ileteceğini bildirdi.

İDAM CEZASI TEKLİFİ

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, bir soru üzerine idam cezası taleplerini 1 Ekim'de TBMM'ye sunmayı hedeflediklerini belirterek, "HDP dışındaki grupları ziyaret ederek teklifimize desteklerini isteyeceğiz. Teklifimiz cinsel sapıklık ve terör faaliyetlerinde yer alma suçlarına karşı idamı geri getirmeyi kapsayacak." diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Meclise sunduğu af tasarısına ilişkin görüşlerini de açıklayan Destici, "MHP'den gelen her teklif bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Şu anda arkadaşlarımız bu teklif metnini inceliyorlar, yarın yapacağımız basın toplantısında bu konuyu geniş kapsamlı değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Yiğiner ise Başkente sinerji katan, hareket getiren en önemli markanın Ankaragücü olduğuna işaret ederek, "Kalıcı gelirleri olan bir kulüp haline gelebilirsek başarıların art arda geleceğine inanıyorum. İlçe belediyelerinden yönetimimize temsilciler gönderilebilir, bu sayede daha şeffaf bir yönetim olabiliriz." dedi.

MKE Ankaragücü'nün 1910'da kurulan köklü bir kulüp olduğunu anlatan Yiğiner, bu yıl Süper Lig'de Başkenti yalnızca Ankaragücü'nün temsil ettiğini ve siyasilerin desteğiyle marka değerinin daha da artırabileceğini kaydetti.

Yiğiner, ziyaretin sonunda BBP Genel Başkanı Destici'ye Ankaragücü forması hediye etti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 14:14
  1. Ankara
  2. Mustafa Destici
  3. idam teklifi
  4. idam

YORUM YAZ

  • hayrihayri43 dk önce
    vay be ne teklifmis, nekadar zormus su idami getirmesi!
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