Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Milletimiz darbeleri lanetlemiştir” dedi.

27 Mayıs 1960 darbesi ile ilgili açıklama yapan Destici, “27 Mayıs 1960 tarihi, Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hafızalarımızda yer alıyor. O gün, yeryüzündeki son bağımsız Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, kuruluşunun henüz 37. yılında, onu devlet yapan temel müesseseleri; anayasası, parlamentosu, hükümeti, cumhurbaşkanlığı makamı, yargı kurumları, en önemlisi silahlı kuvvetleri, tüm kuralları ve gelenekleriyle yerle bir edildi, demokratik devlet olma vasfı kaybettirildi. O günden bugüne devam eden, milleti, milletin kararlarını, ruhunu, iradesini yok sayarak, “milletin silahları, teçhizatı ve imkanlarıyla eşkıyayı hükümdar yapma hastalığı”nın mikrobu olan darbe süreçleri ülkemize bulaştırıldı” ifadesini kullandı.

“27 Mayıs Darbesi, pek çok yönden, milletimiz için, ilk gününden itibaren bir utanç sayfası olmuştur” diyen Destici, “Çoğu İstiklal Savaşı’mızın gazileri, kahramanları olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş yöneticilerine, en korkunç, en iğrenç suçları işlemiş kişilere bile uygulansa dahi hiç kimsenin vicdanının kaldırmayacağı muameleler yapıldı. Mensup olduğumuz dinin, milletimizin geleneklerinin, geçmişten bugüne toplumların kabul ettiği ahlak kurallarının demokrasinin ve evrensel hukuk kurallarının hiçbiri ve hiçbir yönüyle bağdaştırılamayacak bir mahkeme süreci ve yargılamayla, Yassıada Mahkemeleri, 15 idam, 31 müebbet ve 418 kişiye çeşitli hapis cezaları verdi. İdam cezalarının üçü infaz edildi. Çok sayıda insanımız, takip, gözaltı, sorgu ve cezaevi süreçlerinde sağlıklarını ve hayatlarını kaybetti. En önemlisi de Mili iradeye darbe vurularak Milletin çoğunluğu yok sayılmanın ötesinde hedef alınarak ağır mağduriyetlere mahkum edildi. “Muasır medeniyet seviyesi”ni hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs’la başlayan bütün darbe ve darbe girişimleriyle ortaçağ karanlığına itilmeye çalışılmış; her seferinde, darbelerin faturasını, insan hak ve hürriyetlerinde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte “geri kalmışlık” olarak milletimiz ödemiştir” değerlendirmesini yaptı.

Destici açıklamasını şöyle sürdürdü: “Milletimiz ise 27 Mayıs 1960’tan bugüne, tüm darbeleri reddetmiş, lanetlemiş, son olarak, 15 Temmuz 2016’da, tanklara, savaş uçaklarına, namlulara göğsünü siper ederek devletini, milletin birliğini korumuş, kendine, devletine ve geleceğine sahip çıkmıştır.

27 Mayıs Darbesi’nin 60. yılında, millet iradesine yönelen tüm girişimlerin, aslında milletin istiklal ve istikbaline kurşun sıktığı gerçeğini hatırlıyor ve hatırlatıyor, 1960 Darbesi’nin düzmece mahkemelerinde idam edilen, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes’i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı ve darbe şartlarında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.”

Destici şunları kaydetti: “Ayrıca, 27 Mayıs 1980 tarihinde emperyalizmin uşağı komünist hainler tarafından şehit edilen, Türk Milliyetçilerinin, Ülkücülerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yüz akı, ağabeyimiz, Güz Sazak’ı da, 40 yıldır dinmeyen acısıyla, şehadetinin 40. yılında sevgiyle, saygıyla, rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”