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Siyaset BBP Genel Başkanı Destici'nin acı günü! Babası vefat etti
Siyaset

BBP Genel Başkanı Destici'nin acı günü! Babası vefat etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 19:50:00 - 2023-01-31 20:04:05

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Ali İhsan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefat haberini alan yakınları, hastanenin önüne gelmeye başladı.

Genel Başkan Mustafa Destici'nin de Ankara'dan Eskişehir'e hareket ettiği öğrenildi.

Bakan Koca'dan taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah’tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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