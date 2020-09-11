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Aktüel BBP Genel Başkanı Destici'den Macron'a tepki:
Aktüel

BBP Genel Başkanı Destici'den Macron'a tepki:

"Fransa, haksız, hukuksuz ve çirkin emellerini gerçekleştirmek için bütün Avrupa'yı yanına çekmeye çalışmaktadır" - "Macron, tansiyonu düşürmekten bahsediyor. Eğer tansiyonun düşmesini ve Doğu Akdeniz'de suların durulmasını istiyorsa Yunanistan'ı şımartmaktan, tahrik etmekten vazgeçsin"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:04:10 -
BBP Genel Başkanı Destici'den Macron'a tepki:

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Fransa, haksız, hukuksuz ve çirkin emellerini gerçekleştirmek için bütün Avrupa'yı yanına çekmeye çalışmaktadır." dedi.

Destici, internet üzerinden yaptığı videolu açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli iradenin tecellisi sonucunda seçildiğini, Erdoğan'ın Türkiye ve Türk milletini temsil ettiğini söyledi.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kınadığını ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Macron, tansiyonu düşürmekten bahsediyor. Eğer tansiyonun düşmesini ve Doğu Akdeniz'de suların durulmasını istiyorsa Yunanistan'ı şımartmaktan, tahrik etmekten vazgeçsin. Yunanistan'ın yanında durmaktan vazgeçmelidir. Yunanistan ile Türkiye baş başa kaldığında herkes tansiyonun düştüğünü görecektir. Türkiye'nin niyeti çok açık ve nettir. Türkiye hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerini koruma peşindedir. Türkiye, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de kendi mavi vatanında sondaj çalışmaları yapmaktadır. Asıl niyeti gizli olan Macron'dur, Fransa'dır."

Fransa'nın kendi kirli emperyalist emellerini gerçekleştirmek için mücadele ettiğini belirten Destici, "Fransa, haksız, hukuksuz ve çirkin emellerini gerçekleştirmek için bütün Avrupa'yı yanına çekmeye çalışmaktadır. Ben inanıyorum ki, diğer Avrupa bu oyuna gelmeyecek, bu tuzağa düşmeyecek, adaletten, haktan, hukuktan ve Türkiye'den yana bir tavır koyacaklardır. Şayet onlar da Fransa'dan yana tavır alırlarsa onlar da emperyalist emellerin bir figüranı haline gelirler. Biz Doğu Akdeniz'de ve Ege'de haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Bizim ne kimsenin toprağında ne de suyunda gözümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

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