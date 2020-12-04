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Aktüel BBP Genel Başkanı Destici'den Dünya Madenciler Günü mesajı:
Aktüel

BBP Genel Başkanı Destici'den Dünya Madenciler Günü mesajı:

"Madencilik sektöründeki hemen hemen tüm sanayi dallarının lokomotifi olan ülkemizin zengin yer altı kaynaklarından bahsetmemiz gerekirken, maalesef akıllarımıza ilk olarak ülkemizde sıklıkla yaşanan maden kazaları geliyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:15:08 -
BBP Genel Başkanı Destici'den Dünya Madenciler Günü mesajı:

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Madencilik sektöründeki hemen hemen tüm sanayi dallarının lokomotifi olan ülkemizin zengin yer altı kaynaklarından bahsetmemiz gerekirken, maalesef akıllarımıza ilk olarak ülkemizde sıklıkla yaşanan maden kazaları geliyor." ifadesini kullandı.

Destici, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, madencilerin çalışma şartlarının en zor ve riskli meslek gruplarının başında geldiğini belirtti.

Türkiye'nin öncelikli hedefinin madencilik sektöründeki iş kazalarını önlemek olması gerektiğinin altını çizen Destici, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Madencilik sektöründeki hemen hemen tüm sanayi dallarının lokomotifi olan ülkemizin zengin yer altı kaynaklarından bahsetmemiz gerekirken, maalesef akıllarımıza ilk olarak ülkemizde sıklıkla yaşanan maden kazaları geliyor. Çoğunluğunu madencilerin oluşturduğu ölümlü iş kazalarında, Avrupa ve İLO üyesi ülkeler arasında ilk sıralardayız."

İş güvenliği kurallarına uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmamasından dolayı meydana gelen iş kazaları ve ölümlerin herhangi bir gerekçeyle izah edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Destici, "Ülkemizin madencilik sektörüyle birlikte geliştiği, madencilerimizin, devletin ve teknolojinin tüm imkanları kullanarak güven içinde çalıştıkları günlere vesile olması dileklerimle, Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor, tüm madenci kardeşlerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum." değerlendirmesini yaptı.



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