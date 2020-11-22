BBP Genel Başkanı Destici'den CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki:

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "CHP sözcülerinden aksi açıklamalar gelmedikçe Ünal Çeviköz'ün açıklamaları, kamuoyunda resmi görüşleri olarak tescillenecektir." ifadesini kullandı.

Destici, Twitter'dan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün Türk dış politikasına yönelik sözleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

12 Eylül 1980 ve 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimleri başta olmak üzere Türkiye ve diğer ülkelerdeki darbe girişimlerinin, işgallerin ve katliamların arkasında olan ABD'den demokrasi vurgusu bekleyen CHP'li Çeviköz'ün mandacı zihniyetin temsilcisi olduğunu gösterdiğini belirten Destici, şunlar kaydetti:

"CHP iktidara geldiğinde S-400'lerin aktif edilmeyeceğini söyleyerek ABD, AB yani Batı emperyalizmiyle kol kola çalışacaklarını da itiraf etmiş oldu. CHP sözcülerinden aksi açıklamalar gelmedikçe Ünal Çeviköz'ün açıklamaları, kamuoyunda resmi görüşleri olarak tescillenecektir."