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Aktüel

BBP Genel Başkanı Destici'den "Babalar Günü" mesajı:

"Evlatlarını topluma, vatana, millete faydalı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştiren babalar, aslında aileleriyle birlikte toplumu ve milletimizi de ayakta tutuyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-06-20 20:35:18 -
BBP Genel Başkanı Destici'den "Babalar Günü" mesajı:

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Evlatlarını topluma, vatana, millete faydalı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştiren babalar, aslında aileleriyle birlikte toplumu ve milletimizi de ayakta tutuyorlar." ifadesini kullandı.

Destici, "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında ailenin, toplumun, milletin, hayatın merkezine konulan inanç ve değerlerin temel direği olduğunu vurguladı.

BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:

"Hayatın yükünü taşırken, ailesine kalkan olarak onları koruyan, evlatlarını topluma, vatana, millete faydalı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştiren babalar, aslında aileleriyle birlikte toplumu ve milletimizi de ayakta tutuyorlar.

Başta evlatlarını kucaklayamadan, onların hayatta yaşadıkları hiçbir mutluluğa, hiçbir başarıya, hiçbir gurura ortak olma şansı bulamadan bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşamamız için hayatlarını feda eden şehitlerimiz ve şehit babaları olmak üzere, ailelerine helal rızık taşıyan tüm babaların 'Babalar Günü'nü kutluyorum."

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