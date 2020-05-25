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Aktüel

BBP Genel Başkanı Destici, ziyaret ettiği şehitlikte şehitler için Kur'an okudu

Yeniakit Publisher
2020-05-25 07:41:58 -
BBP Genel Başkanı Destici, ziyaret ettiği şehitlikte şehitler için Kur'an okudu

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cebeci şehitliği ile Hacı Bayramı Veli Camisi ve türbesini ziyaret ederek, Kur'anı Kerim okuyup, dua etti.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliğe ziyarette bulunan Destici, şehit aileleriyle bayramlaştı.

Burada Kur'an-ı Kerim okuyan Destici, hudut güvenliği ve terörle mücadele için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerine Allah'tan yardım diledi.

Destici, daha sonra Hacı Bayramı Veli türbesi ve camiye ziyarette bulunarak, dua etti.

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