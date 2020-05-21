BBP Genel Başkanı Destici: “Soykırımın 155. yılında kaybettiğimiz kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Her yıl 21 Mayıs’ta ‘Büyük Çerkes Sürgünü’ olarak bildiğimiz soykırımda kaybettiğimiz kardeşlerimizi anıyor, acılarını yüreğimizde taşıyoruz. Soykırımın 155. yılında, kaybettiğimiz kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Çerkes Sürgünü” olarak bilinen olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Destici açıklamasında, “Rusya’nın, 16. yüzyılda başlayan ve 300 yılı aşın zaman süren Kuzey Kafkasya’ya hakim olma çabası, 1864 yılında farklı bir evreye girdi. Bu tarihe kadar Ruslar tarafından bir devlet politikası haline gelmiş olan bölgenin etnik yapısını değiştirme ve bölgede yaşayanları göç ettirme çabaları, zaten parça parça ve istikrarlı olarak devam ediyordu. 1864 yılında Rus ordusu, ateşkes ilan etmiş olmasına rağmen bölgeye girdi. Ateşkesin yürürlükte olması, Rus ordusunun herhangi bir dirençle karşılaşmadan hareket etmesini sağladı. Ardından tarihin en büyük soykırımlarından biri başladı. Rus kaynaklarındaki resmi rakamlara göre 400 bin, bağımsız kaynaklara göre 600 bin kişi katledildi. Daha sonra bölgede araştırma yapan tarihçiler, soykırımı tanıklarıyla yaptıkları görüşmeler sonucunda yaptıkları çalışmalarda tarihin hiçbir döneminde böyle bir vahşetin yaşanmadığını dile getirdiler. 21 Mayıs 1864 günü yoğun olarak başlayan katliamlar ve sürgünde tüm bölge nüfusunun dörtte üçünden fazlasına tekabül eden 1,5 milyon kişi göçe zorlanarak ve katledilerek yok edildi. Tarihi kaynaklarda, göç esnasında göçe zorlananların neredeyse yarısının hayatını kaybettiği yer alır. Tarihe ‘Büyük Çerkes Sürgünü’ olarak geçen hadisede, ‘Kuzey Kafkasya Türkleri’ olarak adlandırdığımız kardeşlerimizin yarısından fazlası, tabii vatanları Osmanlı Devleti topraklarına sığındılar. Ciddi sayıda insan da dünyanın dört bir yanına dağıldı” ifadelerini kullandı.

Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yaygın şekilde ‘Çerkes’ olarak adlandırılan Kuzey Kafkasya halkları, daima büyük Türk milletinin asli unsurlarından biriydi, öyle olmaya devam edecek. Her yıl 21 Mayıs’t, ‘Büyük Çerkes Sürgünü’ olarak bildiğimiz soykırımda kaybettiğimiz kardeşlerimizi anıyor, acılarını yüreğimizde taşıyoruz. Soykırımın 155. yılında, kaybettiğimiz kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.”