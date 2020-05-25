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Aktüel

BBP Genel Başkanı Destici şehitliği ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Cebeci şehitliğini ziyaret ederek Kur’anı Kerim okudu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 07:46:14 -
BBP Genel Başkanı Destici şehitliği ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Cebeci şehitliğini ziyaret ederek Kur’anı Kerim okudu.


Destici Ankara Cebeci Şehitliği’ni ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim tilaveti, dua ve tekbirlerle şehitlerimizi yad etti.


Cebeci Şehitliğinde şehit aileleri ile bayramlaşan Destici, “Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Allah (cc) hudut güvenliği ve terörle mücadele için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.


Destici daha sonra Ankara’nın banisi, manevi büyüğü Hacı Bayramı Veli Hazretleri’nin türbesi ve Cami-i Şerif’ini ziyaret ederek dua etti.


Destici en son salgınla mücadele sürecinde aylardır gece-gündüz görev yapan polisleri ziyaret ederek, hem hal ve hatırlarını sordu hem de Ramazan Bayramları’nı tebrik etti.

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